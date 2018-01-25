Самую маленькую в мире муху назвали в честь Шварценеггера

Энтомолог Брайен Браун из Лос-Анджелесского музея естественной истории обнаружил и описал самую маленькую в мире муху. Ученый назвал новый вид Megapropodiphora arnoldi, в честь Арнольда Шварценеггера.

Как передает N+1 со ссылкой на Biodiversity Data Journal, ученый нашел муху нового вида в джунглях Амазонии на севере Бразилии. Насекомое оказалось самой маленькой мухой на планете. В длину - 0,395 миллиметров - оно было чуть меньше прежнего рекордсмена, мухи-горбатки Euryplatea nanaknihali, чья длина составляет 0,4 миллиметра.

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У мухи оказалась довольно большие голова и грудь, а также увеличенные передние ноги, в то время как средние и задние ноги были небольшими и походили на рудименты. Ученый назвал насекомое Megapropodiphora arnoldi, в честь Арнольда Шварцнеггера. «Как только я увидел эти рельефные ноги, я понял, что должен назвать насекомое в честь Арнольда», - говорит ученый.

Насекомое из нового рода и вида относится к семейству горбаток или форид (Phoridae), которое насчитывает около трех тысяч видов. Большинство горбаток обитает в тропиках. Это маленькие мушки размерами 0,4-6 миллиметров во взрослом состоянии, которые питаются, в основном, растительными соками и фруктовой мякотью. Личинки большинства форид паразитируют на других видах насекомых, в том числе на пчелах и муравьях. Время жизни горбаток составляет 14-37 дней.

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