Новый вид моли с золотистыми волосками назвали в честь Трампа

11:45, 18 января 2017
Наука и IT
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Канадский ученый открыл новый вид моли, обитающей в Калифорнии, и назвал его, сочтя насекомое похожим на избранного президента США Дональда Трампа.

Науці тепер відомий не тільки названий на честь Обами павук, а й названа на честь Трампа комаха / Фото Vazrick Nazari

Вазрик Назари назвал моль Neopalpa donaldtrumpi, сообщает Русская служба Би-би-си. Как пояснил ученый, голову насекомого покрывают золотистые волоски, что очень напомнило ему прическу Трампа.

"Называя этот вид в честь 45-го президента США, я надеюсь привлечь внимание общественности к разнообразию малоизученной микрофауны Северной Америки", - отмечает Назари.

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Насекомое с размахом крыльев около сантиметра обитает на юге Калифорнии и в мексиканском штате Нижняя Калифорния.

Науке теперь известен не только названный в честь Обамы паук, но и названное в честь Трампа насекомое / Фото Vazrick Nazari

Это первое насекомое, названное в честь избранного президента Соединенных Штатов.

На сегодняшний день девять видов животных и насекомых носят имя действующего президента страны Барака Обамы, в том числе рыба, паук и червь-паразит.

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