Новый вид моли с золотистыми волосками назвали в честь Трампа

Вазрик Назари назвал моль Neopalpa donaldtrumpi, сообщает Русская служба Би-би-си. Как пояснил ученый, голову насекомого покрывают золотистые волоски, что очень напомнило ему прическу Трампа.

"Называя этот вид в честь 45-го президента США, я надеюсь привлечь внимание общественности к разнообразию малоизученной микрофауны Северной Америки", - отмечает Назари.

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Насекомое с размахом крыльев около сантиметра обитает на юге Калифорнии и в мексиканском штате Нижняя Калифорния.

Это первое насекомое, названное в честь избранного президента Соединенных Штатов.

На сегодняшний день девять видов животных и насекомых носят имя действующего президента страны Барака Обамы, в том числе рыба, паук и червь-паразит.