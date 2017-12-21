Психологи: люди из низших слоев общества мудрее представителей элиты

Люди, обладающие низким социальным статусом, оказались мудрее тех, кто принадлежит к более высоким слоям общества, сообщается в журнале Proceedings of the Royal Society B. В исследовании мудрость рассматривается как способность быть непредвзятым, понимать ограниченность собственных знаний и рассматривать проблему с разных сторон в межличностных конфликтах, передает N+1.

В новой работе психологи Игорь Гроссман и Джастин Бриенца из Университета Уотерлу попытались определить, есть ли связь между социальным классом и мудростью при решении конфликтов. Исследование проходило в два этапа: в первом приняли участие 2145 человек, во втором - 299.

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Сначала ученые провели онлайн-опрос, участниками которого стали жители США. Добровольцы должны были вспомнить любую недавнюю ссору, например с другом или коллегой, а потом заполнить анкету. Она состояла из 20 вопросов, которые выясняли детали поведения респондентов во время конфликта, например пытались ли они понять причины действий другого человека или старались ли они посмотреть на ситуацию со стороны. Испытуемые оценивали свое поведение по пятибалльной шкале (1 = совсем нет, 5 = очень сильно).

Параллельно Гроссман и Бриенца собирали статистику о средних доходах, доступе к ресурсам и уровне образования в разных штатах. Прежде чем преступить к этой процедуре, психологи удостоверились, что их выборка репрезентативна. Кроме того, испытуемые сами дополнительно оценивали свой социальный статус.

Во второй части исследования участвовали представители разных классов, — от бедных безработных до богатых — проживающие в штате Мичиган. Они проходили тест Векслера на уровень интеллекта, а также читали три письма в колонку советов «Дорогая Эбби». В одном из них, например, спрашивалось о выборе сторон в споре между общими друзьями. После прочтения каждый участник обсуждал с интервьюером, как будет развиваться описанная читателем ситуация. Эксперты оценивали ответы участников в соответствии с несколькими критериями.

Результаты онлайн-опроса показали, что люди, принадлежавшие к более низким социальным слоям, рассуждают мудрее, чем представители среднего высшего класса (коэффициент корреляции −0,39). Эффект наблюдался при разных методах анализа и разных демографических группах. С другой стороны, достоверной связи между уровнем интеллекта и мудростью в межличностных конфликтах ученым обнаружить не удалось.

В будущем исследователи надеются включить в анализ больше людей, представляющих самые высшие и низшие слои населения.Это позволит проверить результаты работы психологов.

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