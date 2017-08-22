Химики создали наклейки для выявления испорченных продуктов

Ученые создали «умные» наклейки для продуктов и косметики, которые покажут, если продукт испортится. Об изобретении они рассказали на 254-м Национальном съезде и выставке Американского химического общества.

Наклейки выполнены из бумаги, обработанной индикаторным веществом – устойчивыми неорганическими частицами. При взаимодействии с потенциально опасными химическими соединениями или бактериями они изменяют цвет.

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«Наклейки можно использовать для разных целей, включая определение опасных веществ в пище, антиоксидантов или свободных радикалов», — рассказывает их создательница Сильвана Андрееску. В частности, по составу антиоксидантов можно будет выяснять место производства вина или чая.

Тестируя наклейки, исследователи в том числе смогли выявить с их помощью присутствие охратотоксина А – токсичного вещества, вырабатываемого плесневыми грибами и часто встречающегося в зернах кофе, злаках и других продуктах. В будущем команда рассчитывает также добиться выявления сальмонеллы и кишечной палочки.