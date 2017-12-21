У берегов Папуа - Новой Гвинеи нашли загадочно пропавшую 100 лет назад австралийскую подлодку (фото)

Пропавшую 103 года назад австралийскую подлодку HMAS AE1 обнаружили возле побережья островов Дьюк-оф-Йорк, входящих в состав Папуа — Новой Гвинеи. Об этом сообщается на сайтеминобороны Австралии.

Обломки подлодки были найдены в ходе экспедиции, начатой на прошлой неделе. Они находятся на глубине около 300 м.

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На борту подлодки, пропавшей 14 сентября 1914 года в районе островов Новая Британия, находились 35 человек.

Сообщается, что судьба экипажа подлодки «оставалась одной из самых значительных загадок австралийской военной истории».

Также отмечается, что с обнаружением субмарины была раскрыта «старейшая военно-морская тайна Австралии».