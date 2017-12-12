NASA планирует изучать эволюцию Марса на примере острова в Тихом океане (видео)
19:04, 12 декабря 2017Наука и IT
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Ученые наблюдали за островком течение трех лет. Родился он после мощного извержения подводного вулкана в декабре 2014-го.
NASA планирует изучать эволюцию поверхности Марса на примере нового острова в Тихом океане.
Ученые наблюдали за островком течение трех лет. Родился он после мощного извержения подводного вулкана в декабре 2014-го.
Вулканическому острову пророчили лишь несколько месяцев жизни. Но теперь ученые убедились, что он может просуществовать до трех десятков лет. И помочь ученым понять, как формировался ландшафт Красной планеты.
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