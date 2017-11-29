США начинают программу подготовки людей к жизни на Марсе (видео)

Программа проводится на станции в штате Юта, рельеф которой часто сравнивают с рельефом Красной планеты. Посреди непригодной для жизни территории находится исследовательская станция, передает Голос Америки.

Читайте такжеNASA завершило длительное испытание будущих покорителей МарсаЗдесь в замкнутом пространстве международные команды отрабатывают навыки, необходимые для колонизации Марса. На станции шесть объектов: жилой блок, научная лаборатория, теплица, две обсерватории и солнечные батареи. Объекты соединены между собой тоннелями.

В теплицах участники программы будут выращивать овощи. В лаборатории колонизаторы будут проводить исследования в сфере микробиологии, геологии и экологии.

Участники программы полностью имитируют условия проживания на Марсе. Ученый Шеннон Рупер говорит, что начинается все с костюма. "Их два - они предназначены для практики и дают ощущение того, что вы на Красной планете", - говорит она.

"Мы не можем отправить на Марс всех, поэтому нам нужны самые умные. Люди, которые смогут сделать наибольший вклад. Нужны люди с сильными научными знаниями. Каждый,кто полетит на Марс, будет выполнять несколько различных функций", - говорит Рупер.