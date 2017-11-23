На Земле увеличилось световое загрязнение - ученые

Земля становятся ярче из-за светового загрязнения, то есть засвечивания ночного неба искусственными источниками освещения.

Как выяснила команда ученых, чья научная работа опубликована в журнале Science Advances, с 2012 по 2016 год площадь освещенной поверхности ночью выросла на 2%, передает republic.

Самый большой рост освещенных территорий зафиксировали в Азии, Африке и Южной Америке. Наибольшее снижение таких площадей оказалось в зонах военных конфликтов – Сирии и Йемене. Среди самых "ярких" регионов оказались США, Испания, Италия и Нидерланды.

Исследование показало, что все больше и больше устанавливается наружное освещение из-за его невысокой цены и общего роста доходов. Крупные города разрастаются, из-за чего их окраины в развивающихся странах быстро освещаются.

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Ученые посоветовали избегать ярких светильников и выбирать «янтарный» свет, вместо белого, который дают светодиоды. Также они считают, что нужно эффективнее освещать открытые места, такие как улицы и парковки. Исследователи уверены: тусклые близко расположенные огни обеспечивают лучшую видимость, чем яркие и разрозненные.

Руководитель исследования Кристофер Киба считает, что внедрение иллюминаций стало "одним из самых серьезных изменений, которое люди внесли в окружающую среду".

Расширение светового загрязнения несет также риски для здоровья людей. Из-за него может испортиться сон человека, что ведет к разным проблемам со здоровьем. Кроме того, загрязнение может нарушить репродукцию птиц, рыб, амфибий, насекомых и летучих мышей. Из-за освещения также невозможно увидеть звезды на небе.