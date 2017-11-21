При сборке iPhone X незаконно работают студенты-стажеры - FT

Китайский подрядчик Apple - компания Foxconn - использует при сборке iPhone X студентов, которые незаконно трудятся сверхурочно, чтобы догнать спрос на новые смартфоны после производственных сбоев. Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на рассказы самих студентов, задействованных на предприятии, передает РБК.

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По словам шести собеседников газеты, которые трудятся на предприятии в Чжэнчжоу, где собирают новые iPhone, они работают по 11 часов в день. Рабочий день такой продолжительности, как уточняет издание, по китайскому законодательству является недопустимым для студентов-стажеров.

Студенты рассказали, что они в составе группы из 3 тыс. учащихся училища железнодорожного транспорта города Чжэнчжоу в сентябре были направлены на работу в местное подразделение компании Foxconn. Всем направленным на работу от 17 до 19 лет. Студентам объяснили, что трехмесячный «опыт работы» на предприятии необходим для завершения обучения. 18-летняя студентка, пожелавшая остаться неизвестной, призналась, что собирала до 1200 iPhone X в день. В учебном заведении отказались от комментариев, отмечает FT.

Apple и Foxconn признали, что случаи, когда студенты-стажеры работали сверхурочно, были и пообещали устранить подобные нарушения. При этом в обеих компаниях уверяют: студенты работали добровольно и получали полагающиеся за это компенсации и льготы.

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