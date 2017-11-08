Овцы узнали Барака Обаму: ученые рассказали о способностях животных распознавать лица (фото, видео)

Специалисты из Кембриджского университета постарались больше понять о способности овец распознавать лица. Животные подходили к двум мониторам: на одном им демонстрировали фото известного человек, на другом — неизвестную личность. Под монитором находились емкости с кормом.

Когда животное правильно "определяло" знаменитость, подойдя к нужному монитору, его поощряли угощением. В случае, если животное ошибалось, звучал сигнал, говорящий о том, что корма не будет, передает Naked Science со ссылкой на журнал Open Biology.

Читайте такжеВ Японии разрабатывают искусственное человеческое лицо

Ученые и раньше знали о частичной способности овец распознавать лица. Но сейчас результаты превзошли самые смелые ожидания. Животные смогли различить лицо знаменитого человека после соответствующего обучения в восьми случаях из десяти. Овцы научились узнавать экс-президента США Барака Обаму, актрису Эмму Уотсон, актера Джейка Джилленхола и журналистку Фиону Брюс. Кроме этого, в семи из десяти случаев животные смогли узнать без обучения на фото своих владельцев. Ученые обратили внимание, что конкретно в этих экспериментах овцы, перед тем как определиться, пристально "изучали" лица.

"Мы показали, что способности овец в узнавании лиц сопоставимы со способностями обезьян", — заявил автор исследования, профессор Дженни Мортон.

Один из интересных выводов касается определенной схожести мозга людей и овец. В случае, когда животное смотрело на фотографию под углом, его способность к распознаванию снижалась примерно на 15%: похожие результаты ранее можно было наблюдать и на примере добровольцев-людей.

Ранее ученые пришли к выводу, что кошки могут вспоминать приятные переживания, например, поедание любимого лакомства.