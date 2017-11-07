В Индии уволенных "айтишников" отправляют обслуживать роботов, которые займут их места

Самые большие IT-компании Индии массово увольняют айтишников. В 2016 году без работы остались 17 600 сотрудников трех крупных компаний. В этом году уволены уже 56 тысяч человек (почти половина от общего количества айтишников в Украине). Об этом сообщает Вusinessviews.

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IТ-гигант Infosys заявил, что благодаря автоматизации "освободил" 11 000 своих сотрудников (из 200 000) от монотонных задач. Кроме этого, в 2016-м компания наняла 6 000 человек, тогда как в 2015-м - 17 000. Впервые за время существования компании количество нанятых уменьшилось в сравнении с предыдущим годом.

В общем в 2017-м семь ведущих IТ-компаний Индии уволят не менее 56 000 сотрудников. Это больше половины от всех айтишников, работающих в украинских компаниях.

Пока позволить себе передовые программы для автоматического написания кода и аутсорсинга бизнес-процессов могут только самые большие компании. Но скоро такое ПО станет доступнее, и тогда его смогут купить и игроки поменьше. Эксперты прогнозируют, что затем этот тренд доберется и до Украины, поэтому отрасль ожидают большие сокращения.

"Если ты хочешь работать в IT-сфере, лучше заняться наиболее перспективными направлениями: искусственным интеллектом, большими данными и машинным обучением. Написать код за тебя сможет и программа, тебе же нужно будет найти проблему и правильно поставить программе задачу", - советуют эксперты.