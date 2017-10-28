Порошенко подписал закон о ратификации соглашения с США о сотрудничестве в сфере науки и технологий

Президент Петр Порошенко подписал закон «О ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о возобновлении действия Соглашения между правительством Украины и правительством США о сотрудничестве в сфере науки и технологий».

Читайте такжеПосещаемость российских соцсетей в Украине продолжает падать (инфографика)Как сообщает пресс-служба главы государства, документом возобновляется действие Соглашения между правительствами Украины и США о сотрудничестве в сфере науки и технологий от 4 декабря 2006 года.

Соглашение вступает в силу с даты получения американской стороной уведомления от украинской стороны о завершении всех необходимых внутригосударственных процедур.

Действие украинского-американского Соглашения будет возобновлено на период до мая 2019 года.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 5 октября приняла правительственный закон о ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между правительством Украины и правительством США о возобновлении действия двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере науки и технологий.

Возобновление действия этого базового соглашения создает правовую основу для сотрудничества в сфере науки и технологий для взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и будет содействовать развитию науки и техники обеих стран.