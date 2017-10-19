Facebook тестирует ленту рекомендаций

Соцсеть Facebook тестирует альтернативную существующей новостную ленту под названием Explore, где отображаются публикации страниц и людей, подобранные по интересам пользователя.

Читайте также"Я тоже искала, не нашла": журналисты устроили баттл двух голосовых помощников - "Алисы" и Siri (видео)«Мы начинаем внедрять дополнительную ленту популярных статей, видео и фотографий, которая автоматически подстраивается под каждого человека в зависимости от того, какой контент ему интересен», - приводит TechCrunch слова представителя Facebook.

Впервые на новый раздел обратили внимание англоязычные пользователи сервиса микроблогов Twitter, разместив там скриншоты нововведения. Впоследствии в Facebook подтвердили информацию о появлении ленты рекомендаций.