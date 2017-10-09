С Землей разминулся астероид размером с челябинский метеорит

Сегодня с Землей разминулся небольшой астероид, похожий по своим размерам и траектории движения на прародителя метеорита, упавшего на Челябинск в феврале 2013 года.

Данный астероид был открыт обсерваторией Маунт-Леммон на прошлых выходных, и он получил имя 2017 TB1, передает РИА Новости.

По текущим оценкам ученых, его диаметр составляет от 27 до 67 метров, что примерно равно предположительным размерам астероида, взорвавшегося над Уралом зимой 2013 года.

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Сегодня в 7 часов утра по Киеву он сблизился с Землей на максимальное расстояние, соответствующее 34 дистанциям между Луной и нашей планетой, или 13,2 миллиона километров. Самая далекая точка его орбиты находится у внутренней границы главного пояса астероидов за орбитой Марса, на расстоянии примерно в 1,8 раза большем, чем дистанция между Солнцем и Землей, а самая ближняя к Солнцу – на примерно том же расстоянии, что и орбита Земли.

Этой точки, как показывают текущие расчеты ученых, он достиг 5 октября этого года, после чего он начал обратное путешествие в сторону Марса и пояса астероидов, встретившись с Землей. По расчетам астрономов, он вернется к нашей планете примерно через 600 дней.

Как сообщал УНИАН, астероид размером с автобус пролетел в понедельник, 2 октября, на сравнительно близком расстоянии от Земли. При этом он не создал угрозы столкновения с ней.