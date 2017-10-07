"Словно гигантский огненный шар": в небе над Китаем взорвался метеор (видео)

В небе над Китаем взорвался гигантский метеор. Об этом пишет Daily Mail.

Метеор освещал ночное небо около пяти секунд. На записях, сделанных очевидцами, видны три ярких вспышки.

По словам эксперта Китайской академии наук, странные объекты, появившиеся в небе, являются болидами. Это разновидность метеоров, которые отличаются чрезвычайной яркостью - сопоставимой с яркостью луны. Их падение иногда сопровождается детонацией.

Как сообщал УНИАН, к Земле приближается комета - "мать Тунгусского метеорита" . Если комета столкнется с Землей, жизнь на нашей планете будет уничтожена.