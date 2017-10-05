В Германии робота взяли работать на почте, чтобы почтальоны не носили тяжелые пакеты (видео)

12:40, 05 октября 2017
Наука и IT
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В одно путешествие робот-почтальон берет до 150 кг писем и газет, к тому же не боится непогоды.

Немецкая почта наняла на работу работа, говорится в сюжете ТСН.

Желтый почтальон, внешне похожий на небольшой холодильник на колесах, сопровождает почтальонов, чтобы те не носили тяжелые пакеты с корреспонденцией. В одно путешествие он берет до 150 кг писем и газет, к тому же не боится непогоды.

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В качестве тестирующей площадки механического почтальоны выбрали город Бад-Герсфельд в центре Германии.

Прежде чем такие работы появятся на улицах других немецких городов, должны пройти шесть недель испытаний. После этого разработчики оценят качество работы и усовершенствуют почтового помощника.

Как сообщал УНИАН, в японском отеле гостей Олимпиады-2020 будут обслуживать работы.

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