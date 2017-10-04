Изобретен быстрый метод диагностики рака - за 10 секунд (видео)

Команда из техасского университета создала чудо-ручку, способную отличать пораженную раком ткань от здоровой.

Изобретение с помощью капли воды собирает образцы молекул, выделяет ткани и анализирует их. Система способна распознать рак легких, молочной и щитовидной железы, яичников.

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Свое изобретение американцы сейчас хотят запатентовать на родине, а позже - и в других странах мира.

Ранее онкологи из США, Германии и Австрии доказали, что испытанные ими вакцины против рака безопасны и клинически эффективны для профилактики меланомы.