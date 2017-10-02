Астрономам удалось получить снимок крупнейшего известного желтого супергиганта

Астрономы с помощью Очень Большого телескопа получили снимок звезды V766 Центавра (V766 Cen), которая является желтым супергигантом, и ее спутника. Снимок был опубликован на сайте Европейской южной обсерватории, передает ZN.UA.

Читайте такжеУченые рассказали, каким образом во Вселенной сформировались запасы золота и урана Звезды этого типа встречаются крайне редко и обладают совершенно исключительными размерами, массой и светимостью. Диаметр V766 Cen более, чем в 1400 раз превышает солнечный. Это не только самая большая из всех известных звезд такого класса, но и одна из десяти самых больших известных науке звезд.

Недавние исследования ученых дали основания предполагать, что V766 Cen скорее находится в фазе, предшествующей ее превращению в желтого гипергиганта, то есть, является проэволюционировавшим красным сверхгигантом, и при этом она теряет массу столь быстро, что очень скоро может снова стать более горячим желтым сверхгигантом.

Ранее ученые смогли заметить процесс формирования звезды-сверхгиганта. Международная группа астрономов под руководством Катарины Джонсон из Линдского университета наблюдала огромный газопылевой диск, который вращается вокруг молодой звезды в созвездии Центавра. Диаметр объекта в 2 тыс. раз превышает расстояние от Земли до Солнца, а масса центральной звезды превышает солнечную в 25 раз. Находка может стать подтверждением гипотезы о механизме возникновения сверхмассивных звезд путем постепенного поглощения вещества быстровращающихся аккреционных дисков.