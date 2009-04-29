Что может быть надежнее Microsoft Windows?

Европейский исследовательский совет (European Research Council) выделил грант в размере 2,5 миллионов евро разработчикам Unix-подобной операционной системы Minix, сообщает IDG News.

Операционная система Minix создается в Амстердамском свободном университете (Vrije Universiteit Amsterdam). Она позиционируется как более безопасное и надежное решение, чем Microsoft Windows, а также системы на базе ядра Linux.

Над Minix в университете работают три исследователя и два программиста. Полученный грант обеспечит финансирование этой группы как минимум в течение пяти лет.

В основе новой версии Minix лежит концепция микроядер. Она подразумевает, что операционная система будет состоять из нескольких компонентов, действующих независимо друг от друга. В случае возникновения ошибки в одном из компонентов, он будет блокирован, но это никак не повлияет на работу остальной системы.

Minix является одной из старейших операционных систем. Ее первая версия появилась около 20 лет назад. Она послужила прототипом для многих операционных систем на базе ядра Linux.

Лента.ру