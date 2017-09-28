Землю накрыла мощная магнитная буря

Землю сегодня вновь накрыла сильная магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН), передает РИА Новости.

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Сильная буря (три балла по пятибалльной шкале) продлилась примерно с 6.00 по Киеву до 12.00 28 сентября. В данный момент состояние магнитосферы Земли оценивается как слабое - наблюдается однобалльная магнитная буря.

Как сообщал УНИАН, сильнейший за последние 12 лет всплеск солнечной активности прошел 6-8 сентября: на поверхности небесного светила произошло несколько вспышек чрезвычайной яркости, в сторону Земли было испущено корональное вещество.