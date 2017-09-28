В Китае впервые в мире провели операцию по редактированию генома эмбриона
Ученые использовали химическое редактирование генома, чтобы излечить бета-талассемию — заболевание, при котором нарушается синтез гемоглобина.
Китайские исследователи заявили, что провели первую в мире «химическую хирургию» на эмбрионах, сообщает «Би-би-си».
Ученые использовали химическое редактирование генома, чтобы излечить бета-талассемию — заболевание, при котором нарушается синтез гемоглобина. Отмечается, что операция проводилась на синтезированных в лаборатории эмбрионах.
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Исследователи использовали так называемую технологию «редактирования оснований», которая позволяет заменить одно из базовых оснований ДНК — аденина, гуанина, цитозина или тимина — на другое.
«Мы первыми продемонстрировали возможность лечения заболеваний у человеческих эмбрионов с помощью редактирования оснований», — заявил журналистам один из ученых.