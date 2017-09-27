Twitter увеличивает максимальную длину сообщения в два раза

Сервис микроблогов Twitter удвоил максимальную длину сообщения — до 280 символов. Об этом сообщается в блоге Twitter.

Обновление пока доступно в тестовом режиме небольшой группе пользователей. Изменения коснутся «языков, подверженных переполнению». Для японского, китайского и корейского сохранится лимит 140 символов.

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Как объяснили в компании носители упомянутых языков способны передавать вдвое больше информации через один символ.

Результаты проведенного Twitter исследования указывают, что около 9% всех англоязычных публикаций в соцсети содержат максимальное количество в 140 символов, тогда как твитов на восточных языках с предельным числом символов всего лишь 0,4%.

Ранее сообщалось, что WhatsApp и Twitter оказались в числе худших по защите данных от властей.