WhatsApp и Twitter оказались в числе худших по защите данных от властей

Эксперты из американской некоммерческой организации Electronic Frontier Foundation (EFF, «Фонд электронных рубежей»), специализирующей на защите прав граждан в цифровую эпоху, опубликовали очередное ежегодное исследование о том, как интернет-компании отстаивают приватность пользователей перед властями. Согласно отчету, лучше всех себя в 2016 году показали Uber и Adobe, тогда как WhatsApp, Twitter и Airbnb получили самые низкие оценки, передает РБК.

Читайте такжеUber использует секретную программу для обмана властей - СМИ

Эксперты организации проанализировали открытые данные, предоставленные 26 крупными интернет-компаниями. Исследование EFF опирается на несколько критериев: прозрачность взаимодействия компаний с государством (наличие четкой политики, согласно которой пользовательские данные предоставляют государству только по решению уполномоченного органа; публикация отчетов о количестве обращений от правительства и наличие правил о процедуре ответов на такие запросы); запрет на передачу личных данных третьим лицам; проверка на легальность NSL-запросов (National Security Letters - так называемых секретных запросов правительства США, которые не подлежат раскрытию) и отстаивание изменений в «секции 702» закона FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act - акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки), позволяющей повсеместную слежку за гражданами, в том числе и за рубежом.

За соблюдение каждого критерия компании присваивалась «звезда», таким образом максимально она могла набрать 5 «звезд».

В частности, максимальное количество баллов от экспертов получили Adobe, облачный сервис Dropbox, американский сервис для заказа такси Lyft, платформа для создания сайтов Wordpress и Uber, которые, согласно анализу EFF, соблюдают все вышеуказанные параметры.

Читайте такжеВласти США хотят получить доступ к данным пользователей WhatsApp - СМИ

Хуже всего отстаивают права пользователей — Airbnb, Twitter, Tumblr и и WhatsApp. Первые три компании набрали по три «звезды», тогда как WhatsApp — лишь две. Мессенджер, согласно отчету, не информирует пользователей о запросах от властей, не гарантирует им защиту от передачи данных третьим лицам и не имеет правил относительно проверки «секретных запросов» от спецслужб США.

Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft не дополучили одну «звезду» в пункте об NSL-запросах. Apple недобрала один балл за отсутствие публичной кампании против «секции 702».