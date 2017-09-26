В Китае заблокировали WhatsApp

Китай заблокировал мессенджер WhatsApp, последний продукт компании Facebook, который был доступен на материковой части КНР, сообщает The New York Times.

Ранее в стране на некоторое время ограничивали функционал мессенджера: запрещены были отправка фотографий и других файлов, а также голосовой чат.

Читайте такжеYouTube, Facebook, Twitter и Microsoft объединяются для борьбы с терроризмом

Facebook не работает в КНР с 2009 года, другая соцсеть компании — Instagram — также не функционирует на территории Китая.

В настоящее время, по данным издания, в WhatsApp не работает совсем, невозможна отправка даже текстовых сообщений.

Специалист по интернет-коммуникациям в университете Гонконга Локман Тсуи рассказал газете, что мессенджер работал с перебоями еще 24 сентября.

По его словам, некоторые пользователи возможно еще имеют доступ к некоторым функциям.

Ранее NYT писала, что компания Facebook тайно выпустила приложение для обмена фотографиями в Китае.