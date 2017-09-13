В создании рекламного ролика Apple на киевском вокзале участвовала украинская студия (видео)

Вчера Apple в своем новом кампусе продемонстрировала ряд новых продуктов: беспроводную зарядку, десятый iPhone и третьи Apple Watch. Один из рекламных роликов для этих умных часов снимали на украинской локации: в антураже киевского вокзала, также в видеоряде присутствуют Золотые ворота.

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В создании ролика участвовала известная киевская продакшн-студия Radioaktive Film, у которой в портфолио уже есть множество громких проектов — в частности, съемки клипов для MØ, Hurts, Paolo Nutini, Foals, Tame Impala, Coldplay, передает AIN.UA.

Ролик продемонстрировали в конце презентации Apple Watch Series 3:

Сейчас в студии работает команда из 50 человек, основной ее профиль — съемки рекламного видео и клипов для иностранных музыкантов. Среди клиентов студии — Universal Studios, Independent, Сaviar, Prettybird и другие.

Как сообщал УНИАН, рекламный ролик о новом поколении Apple Watch сняли на киевском вокзале.