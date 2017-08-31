Доставка пиццы, почты, напитков и даже донорской крови: как используются дроны во всем мире (видео)

Дроны стали популярным способом доставки во многих странах. Например, в США, Новой Зеландии, Индии дроны доставляют пиццу, в Эстонии - напитки на пляж. В Вашингтоне и Сингапуре еду из ресторанов на дом клиентам доставляют работы. На днях подобная "воздушная" доставка заработала в столице Исландии Рейкьявике.

Беспилотники для доставки заказов покупателям использует компания Amazon. А китайский интернет-магазин анонсировал выпуск дрона с грузоподъемностью до одной тонны.

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В Филадельфии, США, дрон доставляет одежду из химчистки, тогда как французы первыми в мире начали доставлять беспилотниками почту. Тестовую доставку посылки провела и Укрпочта. В Руанде дроны доставляют донорскую кровь в самые отдаленные уголки страны. А побережье Австралии будут патрулировать дроны, способные раньше людей обнаружить акул. Тогда как в Дубае первыми в мире планируют запустить дрон-такси.