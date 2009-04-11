Ученые уточнили границу космоса

Астрономы из США и Канады уточнили границу космоса. Она была установлена на высоте 118 километров. Для проведения исследования ученые разработали аппарат Supra-Thermal Ion Imager (Система формирования изображений, использующая супратермальный детектор ионов), обращающийся вокруг Земли на низкой орбите. Работа ученых опубликована в журнале Journal of Geophysical Research, а ее краткое изложение доступно на портале Space.com.

Supra-Thermal Ion Imager был выведен на орбиту высотой около 200 километров в январе 2007 года. На такой высоте проходит условная граница между земной атмосферой и ионосферой. Эта область околоземного пространства относительно слабо изучена. Большинство спутников обращаются на более высоких орбитах, а аэростаты, напротив, не могут подниматься так высоко.

Единого мнения о границе космического пространства нет. Наиболее часто называется значение в 100 километров. На этой высоте атмосфера становится настолько разреженной, что не может обеспечить необходимой для "земных" летательных аппаратов аэродинамической подъемной силы. Со своей стороны, NASA часто оперирует значением 122 километра. На этой высоте шаттлы переходят от маневрирования с участием двигателей к маневрированию с "опорой" на воздушные массы. Согласно третьей точке зрения, космос начинается приблизительно на высоте 21 миллиона километров - там, где практически исчезает гравитационное воздействие Земли.

Лента.ру