Украинский мобильный интернет оказался одним из самых медленных в мире - рейтинг

В мировом рейтинге скорости интернета Speedtest Global Index за июль Украина заняла 109 место при мобильном подключении и 39 – при фиксированном широкополосном. Показатели сравнивали в 122 странах, сообщает Speedtest.

Читайте такжеFacebook начал развивать собственный видеоконтент и бросит вызов YouTube и ТВ

По результатам исследования, скорость украинского мобильного интернета в среднем составляет 8,46 мегабит в секунду при скачивании и 2,39 мегабит при загрузке. В этом месяце мы опустились на две ступени в рейтинге. На 108 месте находится Египет, на 110 – Венесуэла. Лучший мобильный интернет в мире в Норвегии, Нидерландах, Венгрии и Сингапуре.

По скорости широкополосного интернета Украина заняла 39 место. При скачивании - 34,2 мегабита в секунду, при загрузке - 33,64. Здесь мы за месяц поднялись на одну позицию. Соседями Украины в этом рейтинге оказались Польша – 38 место и Россия – 40-е. Самый быстрый широкополосный интернет в Сингапуре, Южной корее, Гонк Конге, Исландии.