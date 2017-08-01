Обнаружена уникальная "двуглавая" летучая мышь (фото)

Бразильские натуралисты рассказали об открытии редчайшей "двуглавой" летучей мыши, третьей находке такого рода в истории науки, изучение которой поможет ученым понять, как возникают подобные нарушения развития, передает РИА Новости, ссылаясь на интернет-издание LiveScience.

"Я был абсолютно поражен этой находкой. Я повидал большое число летучих мышей в моей карьере, часть из которых обладала крайне интересными чертами анатомии, но ни одна из них не может сравниться с этими "сиамскими близнецами", - рассказывает Марсело Ногейра из университета северного Рио-де-Жанейро.

Открытие "сиамских" летучих мышей, как рассказывает Ногейра, является еще большей редкостью, так как самки рукокрылых млекопитающих обычно производят на свет лишь одного потомка. За все время наблюдений, по словам биолога, было известно лишь два случая рождения "двуглавой" летучей мыши — большого бурого кожана, тело которого было найдено у порога одной из канадских школ в 1969 году, и буроухого листоноса, найденного в Белизе два года назад.

Читайте такжеВ сети показали летучую мышь-робота из Lego (видео)

Теперь эту коллекцию пополнила двуглавая особь фруктоядного листоноса (Artibeus obscurus), тело которого было найдено жителями штата Эспириту-Санту еще в 2001 году, гулявшими по местным лесам. Труп необычной летучей мыши они передали в руки Антонио Пераччи, известного бразильского зоолога, в чьей домашней коллекции она хранилась в заспиртованном виде до тех пор, пока ей не заинтересовались Ногейра и его коллеги.

Всесторонне изучив ее и просветив при помощи рентгена, ученые обнаружили, что "половинки" летучей мыши оставались независимыми друг от друга примерно до уровня грудной клетки, где они соединялись, в том числе и на уровне позвоночника. За исключением двух голов, двух сердец и рудиментарной третьей руки, растущей между ними, эта летучая мышь в целом мало отличалась по облику от ее "одноголовых" кузенов.

Судя по тому, что эта летучая мышь была найдена вместе с плацентой, она, скорее всего, умерла во время рождения или погибла после выкидыша у ее матери. Изучение этих останков, как надеются ученые, поможет понять, что приводит к появлению аналогичных проблем развития и у человеческих детей.

Как сообщал УНИАН, ученые смогли замедлить старение мышей. Когда им подсаживали в гипоталамус стволовые клетки, взятые из гипоталамуса молодых мышей, спустя несколько месяцев их когнитивные и физические качества начинали опережать те же качества одногодок. Продолжительность жизни таких мышей увеличивалась в среднем на 10%.