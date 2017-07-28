Apple остановила производство iPod nano и iPod shuffle

Американская корпорация Apple остановила производство плееров ​iPod nano и iPod shuffle. Это были последние устройства в линейке компании, у которых нет доступа к интернету. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Verge.

Представитель Apple подтвердил изданию, что оба продукта «достигли своей цели» и теперь официально в производстве останется только плеер iPod touch, который будет доступен в двух моделях: с 32 и 128 Гб памяти.

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Компания закрыла страницы этих плееров, а по ссылкам «купить» и «узнать больше», которые до сих пор выдают поисковики, нельзя пройти.

Как уточняет The Verge, у покупателей еще есть возможность приобрести оставшиеся iPod shuffle и nano units до тех пор, пока магазины не распродадут все запасы.