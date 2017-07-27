Марс, Луна и Титан: ученые пытаются найти новый дом для человечества

Вопрос колонизации космоса все чаще выносится на обсуждение. В частности, среди планет, которые претендуют на освоение землянами выбрали Марс, Луну и спутник Сатурна – Титан. Об этом пишет «Новое время».

Марс – хоть и не ближайшая планета, однако именно на ней условия можно считать приемлемыми для создания колонии. Издание отмечает, что у Марса приемлемая гравитация (в 2,5 раза меньше земной) и какая-некакая атмосфера.

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Следовательно, известный американский инженер и бизнесмен Илон Маск планирует отправить на Красную планету беспилотную миссию уже в ближайшие несколько лет, а на 2023-й год запланирован первый полет с людьми на борту.

Компания Маска уже ведет разработку двигателей Raptor. Ракета-носитель, оснащенная 42 такими двигателями, сможет вывести на орбиту корабль вместимостью до 100 пассажиров.

«Речь идет о корабле массой 13 тыс. тонн, поэтому толчок от его старта будет поистине "тектоническим", - отмечает обозреватель Ханна Девлин.

Однако, в научном мире хватает скептиков, которые пророчат Маску неудачу.

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«Просто такой сложный процесс, как освоение космоса, стоило бы начать с объекта более простого. И предлагают начать, например, с Луны», - пишет издание.

В частности, ученые считают, что на пользу Луны есть много факторов: близость к Земле, а следовательно, и дешевле стоимость перелетов и доставки грузов. Тем более, что люди уже ступали на поверхность Луны.

Однако, в вопросах колонизации космоса, все чаще вспоминают спутник Сатурна – Титан.

Титан изобилует углеводородами и обгоняет Землю за их запасами, значительная часть которых находится в жидком виде - огромные озера из жидкого метана и этана. Следовательно планета - единственное в Солнечной системе тело, на поверхности которого стабильно существуют жидкости, поэтому ученые предполагают, что именно Титан станет следующей домом человечества.

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