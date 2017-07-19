Для "ядерной осени" на Земле хватит всего 5 средних ядерных боеголовок - ученые

Новое исследование в Environment Magazine показало, что даже "небольшая" ядерная война с использованием менее пяти ядерных бомб (возможно, наиболее вероятный сценарий в войне 21-го века) может спровоцировать "ядерную осень", которая серьезно повредит наземным и водным экосистемам. Об этом пишет IFLS.

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В новом докладе Университета Линкольн-Небраска рассматриваются данные о 19 типах оружия, хранящихся в арсеналах США, России, Китая, Великобритании и Франции. Ученые пришли к выводу, что пять А-бомб, сброшенных на город, могут вызвать "ядерную засуху". Кроме того, Китай может спровоцировать ядерную засуху всего одной, своей самой мощной бомбой (которых у них 20 штук).

Предварительные исследования показали, что полное уничтожение города размером с Лос-Анджелес ядерной бомбой может на месяцы поднять в стратосферу 5,5 млн тонн золы и сажи, что будет препятствовать попаданию прямых солнечных лучей на Землю. Также это резко снизило бы температуру и количество осадков по всему миру.

Разумеется, в прошлом столетии были сброшены тысячи ядерных бомб, но "ядерная осень" пока не настала. Однако это связано со многими факторами, от характера современной войны до мощности бомб.

"Вопрос не в том, может ли произойти ядерная засуха, но какие факторы увеличивают ее вероятность и какие действия могут быть предприняты для смягчения потенциально разрушительных глобальных воздействий?" - отмечает руководитель проекта Адам Лиска.

"Даже конфликт, в который не будут вовлечены США, может повлиять на нас и людей во всем мире", - сказал соавтор работы Тайлер Уайт, специализирующийся на международной безопасности и ядерной политике.