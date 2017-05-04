Стивен Кинг жестко высказался о Трампе: ядерная кнопка у него в руках страшнее, чем все мои ужасы

Культовый американский писатель Стивен Кинг считает, что у президента США Дональда Трампа нарциссическое расстройство личности. Об этом он написал в своем "Твиттере", анализируя первые 100 дней работы нового главы США.

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"Твиты Трампа в первые 100 дней достаточно четко характеризуют его – это почти хрестоматийный пример нарциссического расстройства личности", - считает Кинг.

Trump's tweets in his first hundred days draw a pretty clear portrait: he's an almost textbook case of narcissistic personality disorder. — Stephen King (@StephenKing) May 4, 2017

Автор известных триллеров и ужасов также считает, что доступ Трампа к ядерному оружию – более страшная вещь, чем любая из его историй.

"То, что у этого парня есть доступ к ядерной кнопке, страшнее, чем все ужасы, которые я когда-либо писал", - добавил писатель.

Ранее, после победы Трампа, Стивен Кинг объявил о своем "уходе" из интернета, назвав последние выборы "самыми уродливыми" в своей жизни. Но позже он вернулся.