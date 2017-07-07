Apple запатентовала технологию распознавания лица
Новая функция должна появиться в будущем флагмане iPhone 8.
Компания Apple запатентовала технологию распознавания лица, которой должен быть оснащен будущий флагман iPhone 8, передает Корреспондент со ссылкой на Bloomberg. Как отмечает издание, новая функция должна будет заменить Touch ID.
В описании сказано, что технология будет работать в режиме низкой мощности до тех пор, пока датчики не "найдут" лицо. В этот момент функция активизируется.
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В настоящее время технологию тестируют, однако совсем скоро ею должны будут оснастить новый iPhone, презентация которого ожидается осенью этого года.
Издание отмечает, что у смартфона будет датчик 3D-камеры, с помощью которого владелец устройства сможет войти в учетную запись, а кроме того безопасно запускать приложения и аутентифицировать платежи.