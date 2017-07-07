Компания Apple запатентовала технологию распознавания лица, которой должен быть оснащен будущий флагман iPhone 8, передает Корреспондент со ссылкой на Bloomberg. Как отмечает издание, новая функция должна будет заменить Touch ID.

В описании сказано, что технология будет работать в режиме низкой мощности до тех пор, пока датчики не "найдут" лицо. В этот момент функция активизируется.

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В настоящее время технологию тестируют, однако совсем скоро ею должны будут оснастить новый iPhone, презентация которого ожидается осенью этого года.

Издание отмечает, что у смартфона будет датчик 3D-камеры, с помощью которого владелец устройства сможет войти в учетную запись, а кроме того безопасно запускать приложения и аутентифицировать платежи.