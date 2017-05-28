Названа предполагаемая дата релиза iPhone 8

В середине сентября, а именно 17 числа, может состоятся осенняя презентация Apple, в рамках которой компания представит юбилейный. Об этом сообщает именитый блогер Бенджамин Гескин со ссылкой на информированные источники в отрасли, пишет Hyser.

Продажи смартфона, уверен инсайдер, начнутся через неделю после официального релиза.

Несмотря на то, что информация о дате презентации пока не подтверждена на 100%, она соотносится с прогнозами ведущего аналитика KGI Securuties Минг-Чи Куо. Последний в свое время заявлял, что в этом году обновленная версия фирменного смартфона Apple может несколько задержаться и поступить в продажу только в октябре.

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К задержке могут привести проблемы с производством отдельных компонентов предстоящей новинки. В частности, отметил аналитик, Apple испытывает некоторые затруднения в процессе совмещения сканера Touch ID с AMOLED-дисплеем, который должен стать отличительной особенностью будущего iPhone.

Стоит отметить, что до такого шага не догадались даже главные конкуренты корпорации Samsung.

Известно, что поставщиком технологии станет высокотехнологичная компания из Тайваня. В дополнении к инновационной технологии распознавания отпечатков пальцев «яблочная» компания обещает установить особые датчики инфракрасного типа, которые повысят качество съемки камеры.

Ожидается, что iPhone 8 получит органический дисплей по аналогии с Galaxy S8, а в его основу ляжет процессор A11.

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При этом IPhone 8 будет первым телефоном, который имеет беспроводную зарядку. Именно этого ожидали больше всего фанаты по всему миру.

Существует информация также, что новый iPhone будет стоить дороже своих предшественников в силу более совершенной начинки. Ориентировочная цена новинки в рознице составит 1000 долларов США.