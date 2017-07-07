Маск выиграл тендер на создание крупнейшего в мире аккумулятора

Компания Tesla Илона Маска выиграла тендер на создание крупнейшего в мире литий-ионного аккумулятора — Tesla Powerpack, — чтобы обеспечить один из регионов Австралии электроэнергией. Об этом Tesla сообщила в своем блоге.

Согласно поставленной задаче, компания должна будет создать аккумулятор на 100 МВт в срок до декабря 2017 года. Этот проект будет реализован в совместной работе с несколькими ветряными электростанциями.

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«Tesla Powerpack будет заряжаться от возобновляемых источников энергии парка ветряных электростанций Hornsdale, а затем поставлять электричество в пиковые часы, чтобы поддерживать надежную работу энергоинфраструктуры Южной Австралии», — говорится в сообщении компании.

Ранее Маск пообещал спасти Австралию от проблем с поставками электроэнергии.