Чтобы не стать случайной жертвой перестрелки: в Бразилии запустили приложение, которое показывает место конфликта

В бразильском городе Рио-де-Жанейро создали приложение, которое показывает, на каких улицах города происходит перестрелка, пишет ТСН.

Отмечается, что приложение собирает информацию от полицейских, очевидцев или СМИ и показывает на карте, где происходит вооруженный конфликт. С помощью программы, люди, которые находятся рядом могут избежать ранений и не стать случайной жертвой перестрелки.

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Отмечается, что только за 5 месяцев 2017 года на улицах Рио-де-Жанейро погибли более 2 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН ранее, в Бразилии задержали наркобарона Луиса Карлуса да Роша по прозвищу "Белая голова". Наркоторговец скрывался от полиции почти 30 лет, дважды изменив внешность с помощью пластической хирургии. Как сообщили в федеральной полиции Бразилии, наркоторговец жил под именем Витор Луис де Мораес. Проведя экспертизу фотографий Роши и Мораеса, правоохранители пришли к выводу, что это один и тот же человек.