На Кипре археологи "открыли" редкую мозаику с изображением гонок на колесницах (фото)
15:06, 26 июня 2017Наука и IT
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Открытие было сделано на территории деревни Акаки, неподалеку от столицы Кипра.
Археолог распыляет воду на мозаику с изображением древних колесниц в деревне Акаки / REUTERS
Археологи обнаружили на Кипре очередную мозаику, принадлежащую к IV веку нашей эры, на которой изображены гонки на колесницах, популярные в Древней Греции и Римской империи.
Открытие было сделано 1938 году на территории деревни Акаки, неподалеку от столицы Кипра — Никосии, однако только в прошлом году исследователи начали изучать мозаичный пол.
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Мозаика является одним из семи известных мозаичных полов в мире, изображающих гонки на колесницах.
REUTERS
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