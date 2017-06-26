На Кипре археологи "открыли" редкую мозаику с изображением гонок на колесницах (фото)

Археологи обнаружили на Кипре очередную мозаику, принадлежащую к IV веку нашей эры, на которой изображены гонки на колесницах, популярные в Древней Греции и Римской империи.

Открытие было сделано 1938 году на территории деревни Акаки, неподалеку от столицы Кипра — Никосии, однако только в прошлом году исследователи начали изучать мозаичный пол.

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Мозаика является одним из семи известных мозаичных полов в мире, изображающих гонки на колесницах.