Аналитики предсказали рекордное падение спроса на компьютеры

В 2009 году спрос на компьютеры сократится на рекордные 11,9 процента, говорится в отчете аналитиков Gartner, данные из которого приводит ZDNet. Предыдущий рекорд снижения спроса был установлен в 2001 году, когда соответствующий показатель упал всего на 3,2 процента.

На развивающихся рынках продажи должны снизиться на 10,4 процента. До этого наихудшим показателем считался рост продаж компьютеров в 2002 году, составивший 11,1 процента.

Рекорд по сокращению продаж компьютеров на развитых рынках ранее принадлежал 2001 году, когда они упали на 7,9 процента. В 2009 году ожидается сокращение продаж на 13 процентов.

Единственным сегментом рынка с высокими темпами роста продаж станут нетбуки. В 2009 году будет продан 21 миллион устройств, в то время как в 2008 году объем продаж составил 11,7 миллиона. На них приходится восемь процентов поставок компьютеров, и аналитики ожидают, что нетбуки замедлят падение продаж в отрасли.

В декабре 2008 года аналитики Gartner предсказали сокращение в 2009 году производства микросхем на 16,3 процента. Это падение рынка должно стать крупнейшим с 2001 года.

Лента.ру