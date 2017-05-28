Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus выпустят в трех новых цветах

Смартфоны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus кроме основных пяти цветов, представленных на презентации, появятся еще в трех расцветках, сообщает ZN.ua.

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"На тайванском сайте компании также представлены флагманы в цветах "дымчатый фиолетово-серый", "синее ледяное озеро" (только Galaxy S8) и "золотой сыпучий песок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что независимо от цветового решения задней крышки передняя панель во всех вариантах Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus доступна только в чёрном цвете. О доступности новинок за пределами Тайваня пока ничего не сообщается.

28 марта Samsung представила новые смартфоны Galaxy S8 и S8+. S8 оснащен закругленным дисплеем диагональю 5,8 дюйма (6,2 дюйма в случае с S8+), который занимает практически всю переднюю панель. Гаджет лишился также физической кнопки домой, которая теперь располагается в самом дисплее и является чувствительной к давлению. Смартфон был представлнен в пяти цветах: "полуночный чёрный", "серая орхидея", "арктическое серебро", "кленовое золото" и "кораллово-синий".