The Guardian рассказала о правилах модерирования контента в Facebook

Внутренние правила Facebook касательно модерирования страниц пользователей стали известны газете The Guardian, передает РБК.

Издание утверждает, что ознакомилось с более чем 100 инструкциями, в которых объясняется, какие темы ограничены к публикациям на страницах пользователей. Среди них разжигание ненависти, терроризм, порнография, расизм, а также каннибализм и информация о договорных матчах в спортивных соревнованиях.

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Источник газеты в компании сообщил, что на принятие решений модераторам зачастую дается около 10 секунд. «Facebook попросту не может контролировать весь контент. Его слишком много, и появляется он быстро», - сказал он.

При этом инструкции зачастую получаются очень запутанными. Так, модератор может оставить размещенные на страницах видеоролики с плохим отношением к животным, однако должен удалить их, если они являются «возмутительными». Призыв к убийству президента США должен быть удален, поскольку он является лицом защищенным.

Однако неопределенные угрозы убийством удалять необязательно, так как они не считаются заслуживающими доверия. Если при написании угрозы автор указывает конкретное время и дату, то модератор должен это сообщение удалить.

Публикация произведений искусства с обнаженными фигурами и сексуальными действиями запрещена в случае, если эти работы были созданы «цифровым» путем.

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От модераторов не требуют удалять видеозаписи насилия над детьми, если оно носило несексуальный характер и не имело «садистского аспекта».

Также, согласно правилам Facebook, можно распространять фотографии плохого обращения с животными, и только самые жестокие из них необходимо помечать особым знаком.

При этом пользователь, у которого более 100 тысяч подписчиков, автоматически становится «публичным лицом» и теряет право на меры защиты, предназначенные для обычных пользователей.