Чем Россия похвастает на оборонной выставке

Оборонно-промышленный комплекс России на 9-ой международной оборонной выставке "Айдекс-2009", которая открывается в воскресенье в Абу-Даби, впервые представит комплекс управляемого вооружения "Гермес-А", сообщил РИА Новостигенеральный директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) Михаил Дмитриев.

В выставке в этом году примут участие 25 российских организаций и предприятий, в том числе 11 субъектов ВТС, которые представят более 500 образцов продукции.

"Некоторые из них, как, например, комплекс управляемого вооружения "Гермес-А", будут демонстрироваться впервые", - сказал Дмитриев.

По его мнению, экспертов заинтересуют информационные материалы о новейших российских разработках в области ПВО - ЗРС С-400 "Триумф", ЗРК "Бук-М2Э" и ЗРС "Тор-М2Э".

"С усилением роли авиации и высокоточного оружия в современных вооруженных конфликтах, защита от воздушных ударов приобретает особое значение. Представленные системы ПВО позволяют создать комплексную противовоздушную оборону, обеспечивающую перехват и уничтожение на различных высотах и дальностях не только ординарных воздушных целей, но и нестратегических баллистических ракет", - отметил Дмитриев.

Комплекс управляемого вооружения "Гермес-А", разработанный Конструкторским бюро приборостроения (Тула) предназначен для поражения днем и ночью современных и перспективных танков; легкобронированных целей, инженерных и фортификационных сооружений; надводных целей; малоскоростных воздушных целей.

Комплекс обеспечивает боевые качества военно-транспортных и боевых вертолетов за счет увеличенной дальности стрельбы и сверхзвуковой скорости управляемой ракеты; сокращение собственных потерь в условиях противодействия ПВО противника; поражение малоразмерных целей безвозвратно одной ракетой, выведение из строя крупных целей за счет последовательного поражения жизненно важных элементов; высокую боевую производительность, за счет залповой стрельбы (двумя ракетами в залпе по разным целям) и автоматизации работы комплекса.

Комплекс размещается на различных боевых, военно-транспортных вертолетах и самолетах.

Дальность стрельбы - 15-20 километров, максимальная скорость полета - 1000 метров в секунду, боевая часть - осколочно-фугасная, массой до 28 килограммов.