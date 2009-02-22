Yahoo! может начать реорганизацию в ближайшее время

По неофициальным данным, американская интернет-компания Yahoo! Inc. может начать реорганизацию в ближайшее время. Как сообщили источники в компании, перестройка управления может произойти уже 25 февраля 2009 г. Они также отметили, что некоторые руководители уже покинули компанию, передает Associated Press со ссылкой на американские СМИ.

Чистая прибыль Yahoo! в 2008 г. снизилась на 35,7% - до 424,3 млн долл., напоминает РосБизнесКонсалтинг. Выручка увеличилась на 1,3% - с 4,13 млрд долл. Операционная прибыль компании составила 12,96 млн долл., что на 98% меньше показателя за 2007 г.