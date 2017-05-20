В Украине будут бесплатно распространять украиноязычный научпоп для подростков

Благотворительный фонд «Я майбутнє України» и IT-компания Lucky Labs презентовали проект ЛакіБукс по изданию и распространению украиноязычных научно-познавательных книг для подростков.

Проект ЛакіБукс был презентован на «Книжном Арсенале» 19 мая. Цель проекта организаторы определяют как «интеллектуальную украинизацию», то есть создание украиноязычной книги, которая заполнит пустоту на национальном рынке научно-популярной литературы для подростков.

«Мы выяснили, что сегодня в Украине издавать научно-популярную литературу непросто, – рассказывает Марта Левченко, руководитель благотворительного фонда «Я майбутнє України». – Издательства не могут работать в убыток, а хорошая, яркая книга достаточно дорога в производстве. Хорошая литература не всем родителям по карману. Поэтому мы решили посодействовать появлению таких книг собственными усилиями». Антон Иванов, руководитель проектов компании Lucky Labs, отметил: «Мы хотим помогать появлению украинских Илонов Масков. ЛакіБукс – это не энциклопедическая литература, а современные книги научного содержания и прикладного направления. Изложение будет интересным и нестандартным, доступным и без лишних нравоучений, с яркой инфографикой и интерактивом. И все это – на украинском языке».

Член Совета экспертов проекта, знаменитый музыкант Олег Скрипка, считает: «Слава Богу, сегодня можно точно сказать, что у нас бум детской литературы. Есть определенные издательства, которые сделали очень много, и уже в течение десятков лет делают. У меня двое ребят, они интересуются всевозможными новинками. Наш дом забит детскими книгами высокого качества, в том числе признанными одними из лучших в мире. Я хочу, чтобы наш проект тоже был лучшим в мире, чтобы мы задавали тон в мире подростковой литературы. И, возможно, наши издания побудят изобретения, которые решат многие проблемы: загрязнения, здоровья и тому подобное. И название классное: “lucky books” – это счастливая книга. Поэтому все будет классно!».

Во время презентации ЛакіБукс проанонсировали первую книгу, которая выйдет в рамках проекта – от мастера детского нон-фикшена Дмитрия Кузьменко, известного как Кузько Кузякин («Біла трішки чорна-пречорна книжка», «Зубасті задачки» и др.). Книга нестандартно рассказывает о математике в повседневной жизни, и выйдет в издательстве «Темпора» осенью.