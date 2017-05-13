Большинство украинских госучреждений не пострадали от кибератаки WannaCrypt – Госспецсвязи

Большинство информационных систем украинских государственных учреждений благодаря оперативно принятым мерам не были инфицированы вредоносной программой WannaCrypt, в результате которой было возбуждено работу десятков тысяч компьютеров во всем мире. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

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По данным Госспецсвязи, подавляющее большинство заражений произошло через открытие вредоносных приложений (документов Word, PDF-файлов), которые были присланы на электронные адреса многих коммерческих структур и государственных учреждений.

«В результате оперативно принятых мер и благодаря заблаговременному предупреждению о массовой рассылке шифровальщика WannaCrypt и предоставления необходимых рекомендаций удалось избежать большинства случаев заражений информационных систем государственного сектора», - говорится в сообщении.

Атака, основной целью которой было распространение шифровальщика файлов WannaCrypt, использовала сетевую уязвимость MS17-010, в результате эксплуатации которой на инфицированную машину устанавливался набор скриптов, используемых злоумышленниками для запуска упомянутого шифровальщика файлов.

Как сообщал УНИАН, вирус WannaCrypt начал распространяться 12 мая. Он блокирует компьютер и требует 300 долларов за разблокировку. В тот же день было зафиксировано десятки тысяч случаев заражения компьютеров в 99 странах.

Глобальную кибератаку будет расследовать Европол. В организации признали, что нападение было организовано на «беспрецедентном уровне».