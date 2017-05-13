В Сети появилась интерактивная карта заражений новым опасным вирусом

В Сети появилась интерактивная карта Мира, что демонстрирует географическое распространение заражений опасным вирусом-вымогателем.

Карта опубликована на сайте MalwareTech.

На карте можно увидеть, что заражение коснулось компьютеров в Европе, в том числе в Украине, Северной и Южной Америке, Юго-Восточной, Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

Как сообщал УНИАН, много организаций по всей Европе и Азии подверглись масштабной кибератаке с использованием ранее неизвестной вредоносной программы.

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По данным влиятельной группы экспертов по кибербезопасности MalwareHunterTeam, больше всего в результате атаки вируса пострадали серверы на территории России и Тайваня.

Под сильным ударом оказались также компьютерные системы Великобритании, Испании, Италии, Германии, Украины, Португалии, Турции, Казахстана, Индонезии, Вьетнама, Японии и Филиппин.

«Новый вирус распространяется с адской скоростью», - сообщают исследователи MalwareHunterTeam.