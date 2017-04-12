Украинцы благодаря своим разработкам пройдут стажировку в NASA (видео)

Украинские ученые благодаря своим разработкам пройдут стажировку в NASA.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Разработки заметили преподаватели калифорнийского университета, который находится на базе Исследовательского центра национального космического ведомства США.

И теперь дают возможность воплотить свою разработку в жизнь бесплатно.