Украинцы благодаря своим разработкам пройдут стажировку в NASA (видео)
14:56, 12 апреля 2017Наука и IT
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D NASA дают возможность воплотить свою разработку в жизнь бесплатно.
скриншот / ТСН
Украинские ученые благодаря своим разработкам пройдут стажировку в NASA.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Разработки заметили преподаватели калифорнийского университета, который находится на базе Исследовательского центра национального космического ведомства США.
И теперь дают возможность воплотить свою разработку в жизнь бесплатно.
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