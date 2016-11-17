Ученые назвали уникальную мелодию, которая способна преодолеть стресс (аудио)

Участники эксперимента прослушивали различные композиции, а ученые изучали уровень их тревожности, передает ЛИГА со ссылкой на Purewow.com.

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"После прослушивания композиции "Weightless" Marconi Union уровень снизился на 65%", - отмечает издание.

Эту мелодию создавали со звуковыми терапевтами, чтобы достичь полной гармонии ритма и басовых линий.

Нейробиологи говорят, что это звучание выравнивает пульс, снижает кровяное давление и уровень кортизола - гормона стресса.

Ранее психиатры и неврологи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) пришли к выводу, что хронические стрессы у женщин провоцируют преждевременное старение, развитие различных заболеваний и повышение смертности.