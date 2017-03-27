Apple доказала, что не копировала дизайн iPhone у китайской компании
20:38, 27 марта 2017Наука и IT
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Теперь Apple может оспорить запрет на продажу смартфонов в Китае.
Иллюстрация / REUTERS
Компания Apple выиграла патентный спор с Shenzhen Baili, из-за которого продажа iPhone 6 и iPhone 6 Plus была полностью остановлена на территории Китая. Об этом сообщает TechCrunch.
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Shenzhen Baili подала иск против Apple, обвинив компанию в плагиате, после чего с мая 2016 года в стране была приостановлена реализация новых моделей iPhone.
Теперь IT-гигант из Купертино выиграл дело и может оспорить запрет на продажу смартфонов, тем самым вернув iPhone 6 в Китай.
Как сообщал УНИАН, ранее СМИ рассказали о дизайне нового iPhone 8.
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