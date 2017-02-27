Жители Земли наблюдали кольцеобразное солнечное затмение (фото, видео)
09:52, 27 февраля 2017Наука и IT
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Природное явление можно было видеть в Латинской Америке.
В Латинской Америке наблюдали за первым в новом году солнечным затмением, говорится в сюжете программы ТСН.
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В течение целого часа жители Аргентины и Чили видели в небе огненное кольцо. Уникальное зрелище возникло в момент, когда полная Луна проходила мимо Солнца, почти полностью закрывая звезду.
Меньше повезло зрителям соседней Боливии. Там Луна только немного закрыла собой Солнце. Это было хорошо видно в обсерваториях, которые в этот день открыли двери для всех желающих.
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