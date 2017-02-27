Жители Земли наблюдали кольцеобразное солнечное затмение (фото, видео)

В Латинской Америке наблюдали за первым в новом году солнечным затмением, говорится в сюжете программы ТСН.

Читайте такжеМимо Земли пролетела комета, распадающаяся на части

В течение целого часа жители Аргентины и Чили видели в небе огненное кольцо. Уникальное зрелище возникло в момент, когда полная Луна проходила мимо Солнца, почти полностью закрывая звезду.

Меньше повезло зрителям соседней Боливии. Там Луна только немного закрыла собой Солнце. Это было хорошо видно в обсерваториях, которые в этот день открыли двери для всех желающих.